Удар по АЭС «Бушер» в Иране вызовет радиоактивное загрязнение хуже ядерного взрыва. Об этом заявил замгендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

«Ни одна атомная станция мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят контайнмент — герметичную оболочку реактора. Если стрелять по реакторам, будет загрязнение территории, но ядерного взрыва не случится.

Последний подобный инцидент был на Чернобыльской АЭС. Атомная станция не может взорваться как бомба, но может разбить зону и разнести радиоактивное загрязнение — оно будет больше, чем от ядерного взрыва», – отметил Чудаков.