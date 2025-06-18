Президент США Дональд Трамп анонсировал совещание по Ирану и Израилю, которое начнется примерно через час.

Он повторил, что иранская сторона якобы хочет прибыть в Белый дом для переговоров, и добавил, что «возможно, согласится на это». Ранее постпредство Ирана при ООН опровергало заявления о подобных запросах.

Президент США также отметил, что у него есть идеи по Ирану, однако окончательное решение пока не принято.

«Ситуация быстро меняется и может перейти из одной крайности в другую», — подчеркнул Трамп.