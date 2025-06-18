Корпус стражей исламской революции заявил, что Тегеран впервые осуществил боевой запуск двухступенчатой баллистической ракеты средней дальности «Саджил».

Информация приводится в сообщении Tasnim. Уточняется, что Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

КСИР также добавил, что в ходе нескольких предыдущих операций удалось разрушить израильскую систему ПВО. Как и в прошлые разы, ракетные атаки будут носить целенаправленный и непрерывный характер, отметили в КСИР.

«Саджил» имеет максимальную дальность полета 2 тыс. км. Ее впервые испытали в 2008 году.