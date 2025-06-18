Под территориальной обороной подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории Азербайджана, в том числе государственной границы страны.

Об этом говорится в проекте поправок в закон «Об обороне», включенном в повестку заседания парламента страны, которое состоится 21 июня, уточняет «Репорт».

Известно, что представленный законопроект разработан с целью совершенствования нормы, связанной с территориальной обороной. Анализ результатов 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических операций вызвал необходимость пересмотра вопросов территориальной обороны в нашей стране.

В документе также предлагается осуществление территориальной обороны Вооруженными силами Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения обороны территорий определить Положением о территориальной обороне Азербайджана.