Армения должна уважать право азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли. Это необходимое условие для установления мира, примирения и соблюдения прав человека в регионе.

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Международного симпозиума омбудсменов на тему «Усиление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека».

«Одна из тем, которая будет обсуждаться на симпозиуме, связана с правами беженцев. В этой области особого внимания требует вопрос насильственного изгнания с начала прошлого века из Западного Азербайджана – территории Армении сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. После тех страшных депортаций на территории Армении не осталось ни одного азербайджанца, а древнее историко-культурное и религиозно-духовное наследие нашего народа на этих территориях, в том числе памятники, мечети, кладбища, было уничтожено. Историческая справедливость требует обеспечения мирного и безопасного возвращения этих людей в родные края», — отмечается в обращении.