Задержание российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване выходит за рамки внутренних дел Армении.

Как уже сообщал Minval, он объявлен в международный розыск по линии Генпрокуратуры Азербайджана за участие в контрабандных поставках оружия в Карабах в обход международных соглашений. Его действия напрямую способствовали эскалации конфликта.

Теперь у премьера Армении Никола Пашиняна есть шанс продемонстрировать готовность к реальному миру. Передача Карапетяна Баку станет не только соблюдением принципов международного права, но и чётким сигналом, что Армения отказывается покрывать тех, кто зарабатывал на агрессии против Азербайджана.

Пашинян не раз говорил о мирной повестке. Но слова должны подтверждаться действиями. Укрытие военных спонсоров прошлого лишь дискредитирует курс на примирение. Выдача Карапетяна — это возможность укрепить доверие, очистить страну от наследия «серой» экономики и показать, что Армения действительно поворачивается к миру.