Генеральный прокурор Кямран Алиев уволил прокурора Сабунчинского района Ибрагима Лемберанского.

Лемберанский — внук видного общественного деятеля Алиша Лемберанского и супруг депутата Милли Меджлиса Амины Агазаде, пишет Qafqazinfo.

Ранее он руководил расследованием ряда резонансных уголовных дел.

Ранее Лемберанский работал старшим следователем по особо важным делам в следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры, а затем прокурором Пираллахинского района. С 2020 года являлся прокурором Сабунчинского района.