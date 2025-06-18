Предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в СК Армении, пишут местные СМИ.

Утверждается, что в отношении бизнесмена заведено уголовное дело.

10:26 Брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян и его сын Нарек Карапетян вышли из здания Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

09:54 Российский предприниматель Самвел Карапетян покинул свой дом в Ереване в сопровождении силовиков.

Самвел Карапетян в районе трех ночи вышел из дома вместе с заместителем главы полиции.

«Мой посыл тот же — я рядом с нашей церковью, я рядом с нашим народом. Сколько бы ни пытались очернить, мне плевать и на них, и на их электросети — всё будет хорошо. Народ всё равно скажет своё слово, и они поймут, что ошибались», — сказал бизнесмен Самвел Карапетян в беседе с журналистами после выхода из особняка.