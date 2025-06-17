Иран не только не вел активной работы по созданию ядерного оружия, но и находился как минимум в трех годах от возможности его производства и доставки до цели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с оценками американской разведки.

По данным собеседников канала, израильские авиаудары последних дней нанесли Ирану ущерб, но, по мнению разведчиков, они могли лишь незначительно замедлить развитие иранской ядерной программы — максимум на несколько месяцев. Об этом заявил один из американских чиновников.

Особо отмечается, что, несмотря на разрушения на объекте в Натанзе, второй ядерный центр в Фордо, обладающий мощной защитой, остался почти нетронутым. По словам экспертов в области обороны, Израиль не способен эффективно атаковать этот объект без применения специальных боеприпасов и прямой авиационной поддержки со стороны США.

Американские спецслужбы и МАГАТЭ продолжают оценку последствий ударов. При этом в Вашингтоне опасаются, что атаки Израиля могут подтолкнуть Тегеран к тому, от чего он до сих пор воздерживался — к созданию собственного ядерного оружия.