Во время израильской атаки на Иран в ночь на 13 июня министр алии и интеграции Офир Софер находился в Азербайджане, куда он прибыл в минувший четверг на семинар еврейской молодежи.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Софер прибыл в Азербайджан для участия в молодежном еврейском семинаре вместе с делегацией Еврейского агентства Сохнут. В связи с израильской атакой программа была изменена — он провел всего одно мероприятие с еврейской общиной 13 июня. Службы безопасности запретили ему покидать гостиницу, а ночью он был отправлен самолетом в Афины. Из столицы Греции Софер вылетел в Ларнаку, а затем отправился в Лимасол, откуда ночью 15 июня вернулся в Израиль вместе с делегацией Еврейского агентства — на яхте.