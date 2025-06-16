Часть армянских грузов застряла в порту Бендер-Аббас и на дорогах в Иране. Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян на обсуждении отчета о выполнении бюджета за 2024 год в комиссии парламента по экономическим вопросам, отвечая на вопрос одного из депутатов, сообщает Sputnik Армения.

Он напомнил, что МИД Армении уже выразил свою официальную позицию, с надеждой на установление скорейшего мира. Стабильность в регионе очень важна для всех стран, включая Армению.

«У нас есть сложности и с импортом, и с экспортом, причем как в Иран, так и через его территорию. Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через дружественный Иран, как и раньше», — заявил министр.