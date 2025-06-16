Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступит против плана Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из России, который впервые будет обсуждаться на встрече глав Минэнерго стран ЕС в Люксембурге. Направляясь на это совещание, он отметил, что план был выдвинут председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по настоянию Владимира Зеленского в интересах Украины, сообщает ТАСС.

«Сегодня в Люксембурге начинается большая битва, поскольку состоится первое обсуждение плана фон дер Ляйен — Зеленского. Они хотят лишить Венгрию дешевых российских источников энергии, и нам придется из-за этого платить за коммунальные услуги в два-три или даже в четыре раза больше, чем раньше», — написал Сийярто в Facebook.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 июня сообщил, что на предстоящем совещании Сийярто предложит снять с повестки дня этот план, поскольку он абсолютно неуместен в условиях, когда из-за войны Израиля с Ираном может оказаться под угрозой энергетическая безопасность во всем мире. Вместо этого Будапешт предлагает Брюсселю проанализировать, как военный конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на глобальную энергетическую ситуацию и каким образом можно предотвратить его негативные последствия.

Ранее правительство Венгрии заявляло, что план Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ от поставок из РФ нефти, газа и ядерного топлива для АЭС к концу 2027 года, приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и нанесет серьезный ущерб экономике всей Европы. Будапешт считает, что Брюссель выдвинул эту инициативу под давлением Киева, чтобы поддержать Украину и навредить России. Против плана Еврокомиссии выступает также Словакия.