При организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке Исполнительной власти города Баку 15 Июня — в День национального спасения — была представлена концертная программа. В парке Центра Гейдара Алиева по случаю 32-й годовщины возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева состоялся концерт с участием известных исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов, сообщает «Азертадж».

В течение почти двух часов на мероприятии прозвучали песни, посвященные Азербайджану, родному Карабаху, музыкальные произведения, прославляющие нашу Родину.

Сотни зрителей, наблюдавшие концерт в парке Центра, исполняли песни вместе с артистами и провели этот праздничный вечер в приподнятом настроении.

Здание Центра Гейдара Алиева также было празднично освещено цветами азербайджанского флага.