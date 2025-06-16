Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам сил «Аль-Кудс» КСИР и иранских военных, следуя точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы.

Армия утверждает, что военнослужащие «Аль-Кудс» использовали эти командные центры для организации террористических атак против Израиля.