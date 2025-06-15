Израиль рискует увязнуть в бесконечной войне с Ираном, если не удастся уничтожить его ядерную программу, пишет Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.

Многие опасаются, что ключевые объекты находятся слишком глубоко под землёй, а в самом Израиле отсутствует критическое обсуждение стратегии, что усиливает влияние Нетаньяху.

По мнению бывшего аналитика военной разведки Дэнни Цитриновича, страна может оказаться в затяжном конфликте без чёткого выхода. Другие эксперты, включая обозревателя Israel Hayom Йоава Лимора, призывают подвести итоги и искать дипломатическое решение, пока не стало слишком поздно.