Иранская столица подвергается наиболее интенсивным ударам за всё время. Это самое большое количество ударов, которое наблюдалось днём в Тегеране и его окрестностях. Атакованы по меньшей мере три района — как вблизи правительственных зданий, так и в гражданских кварталах, сообщает Al Jazeera.

Тегеран — густонаселённый город с населением около 15 миллионов человек, и сегодня в стране началась рабочая неделя. Многие жители решили покинуть город, однако значительная часть осталась, из-за чего ситуация остаётся крайне тревожной.

В Иране отсутствует система бомбоубежищ, не звучат сирены. Дополнительную панику вызывает тот факт, что Израиль предупреждает граждан не приближаться к военным объектам. Люди не знают, где они расположены, ведь здания Министерства обороны и других структур никак не обозначены.

