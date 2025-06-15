Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран остановить конфликт и заключить соглашение, напомнив, что ранее добился мирного урегулирования между Индией и Пакистаном. В соцсети Truth Social он написал, что сейчас ведётся множество звонков и встреч: «Я делаю многое, но меня за это не признают — и это нормально».

В интервью ABC News Трамп заявил, что США пока не участвуют в конфликте, но не исключил возможного вмешательства. Он также сообщил, что открыт к идее посредничества Владимира Путина: «Он готов. Он звонил мне, и мы долго обсуждали это».