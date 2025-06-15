Российский лидер Владимир Путин рассказал, что обязательно каждый год тщательно проверяет здоровье, причем посвящает этому сразу двое суток.

Речь об этом зашла в беседе с Героями Труда и лауреатами госпремий. Путин заявил, что несколько лет назад зрение немного ухудшилось, но надевать очки он не захотел, чтобы не привыкать, — и в итоге хорошо все видит.

Один из участников встречи посоветовал: «Но техосмотр нужен самому лучшему автомобилю». Путин же ответил: «Техосмотр проходим регулярно! Каждый год чекап. Целые двое суток этому посвящаю каждый год».

