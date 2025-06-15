Общие боевые потери ВС России с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составили около 1003860 военнослужащих. За сутки ликвидировано 1170 российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Всего с начала войны ликвидировано:
танков — 10937 (+0) ед,
боевых бронемашин — 22804 (+6) ед,
артиллерийских систем — 29190 (+33) ед,
РСЗО -1418 (+1) ед,
средств ПВО -1186 (+1) ед,
самолетов — 416 (+0) ед,
вертолетов — 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40709 (+123),
крылатых ракет — 3337 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 52017 (+89) ед,
специальной техники — 3915 (+1).