Общие боевые потери ВС России с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составили около 1003860 военнослужащих. За сутки ликвидировано 1170 российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Всего с начала войны ликвидировано:

танков — 10937 (+0) ед,

боевых бронемашин — 22804 (+6) ед,

артиллерийских систем — 29190 (+33) ед,

РСЗО -1418 (+1) ед,

средств ПВО -1186 (+1) ед,

самолетов — 416 (+0) ед,

вертолетов — 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40709 (+123),

крылатых ракет — 3337 (+0),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 52017 (+89) ед,

специальной техники — 3915 (+1).