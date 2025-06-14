Израиль расширяет масштаб операции на территории Ирана, направленной против ядерной программы, передает ТАСС со ссылкой на советника Офиса израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана.

«ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных», — отметил Гендельман.