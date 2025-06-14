Иран не ожидал, что Израиль начнёт наносить удары до проведения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе, намеченных на воскресенье, 15 июня, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам источников, в Иране предполагали, что Израиль проводил пропагандистскую политику для того, чтобы принудить Тегеран к уступкам по ядерному досье.

Такая «самоуверенность», пишет издание, привела к тому, что меры предосторожности были проигнорированы иранской стороной.

Более того, в момент удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану представители военного командования исламской республики не укрывались в убежищах, а находились в своих домах.