Пекин выступил с резкой критикой в адрес Израиля, обвинив его в нарушении суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Об этом заявил представитель Китая Фу Цун на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Китай глубоко обеспокоен серьезными последствиями, которые могут повлечь действия Израиля. Мы призываем немедленно прекратить все военные авантюры и избежать дальнейшей эскалации», — отметил дипломат.

По его словам, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы через диалог и переговоры, осуждает применение силы, односторонние санкции и удары по мирным ядерным объектам.

«Право Ирана на мирное использование атомной энергии как участника Договора о нераспространении ядерного оружия должно полностью уважаться», — подчеркнул представитель КНР.