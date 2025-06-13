Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин указал на необходимость мирного разрешения всех израильско-иранских противоречий и возвращения к переговорному процессу.

Как отмечается в сообщении, «была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами».

В разговоре с Пезешкианом Путин указал, что РФ поддерживала урегулирование ситуации с иранской ядерной программой путем мира.

Президент России заявил, что Москва и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами.

«Российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона», — говорится в сообщении Кремля.

Израиль получит от Ирана «соответствующий ответ» за удары по иранской территории, заявил Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным.