15 июня — в День национального спасения будет представлена концертная программа, организованная Фондом Гейдара Алиева при поддержке Исполнительной власти города Баку.

Вход на мероприятие, которое пройдет в парке Центра Гейдара Алиева, будет бесплатным.

На концерте, посвященном 32-й годовщине возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, выступят популярные исполнители и коллективы.

Концерт, в котором примут участие известные звезды азербайджанской эстрады, исполнители наших любимых мугамов, ашугов и национальных песен, начнется с исполнения «Карабахских ритмов» ритм-группой «Натиг». Затем выступят Алим Гасымов, Диляра Кязымова, ЭМИН, Фаиг Агаев, Фаргана Гасымова, Ильхама Гасымова, Ирада Ибрагимова, Лала Мамедова, Манана, Нигяр Джамал и Эльдар, Ройя, Севда Алекберзаде, Сабина Бабаева, Тунзаля Агаева и другие известные мастера искусства.

По случаю праздника здание Центра Гейдара Алиева будет освещено цветами азербайджанского флага.