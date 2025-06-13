Государственная экспертиза инспекции труда (ГЭИТ) при рассмотрении обращений граждан за 5 месяцев этого года было выявлено 1809 случаев нарушения требований трудового законодательства работодателями, сообщает Report.

Выявлено, что работодатели не перечислили работникам более 137 176 манатов социальных выплат. В результате принятых мер в отношении работодателей этот объем выплат был возмещен работникам.

«В ходе рассмотрения обращений также установлено, что трудовые договоры 37 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства. Эти работники были восстановлены на прежних рабочих местах», — подчеркивается в сообщении.