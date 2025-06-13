По информации Bloomberg, лишь самые мощные неядерные боеприпасы способны разрушить подземные обогатительные объекты Ирана. Так, комплекс в Натанзе расположен на глубине более 40 метров и защищён бетонно-стальной оболочкой толщиной до 8 метров. Цех в Фордо, по оценке главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, находится на глубине около 500 метров в горной породе.

При этом уязвимыми остаются наземные элементы инфраструктуры — линии электропередачи, трансформаторы, лаборатории. Нарушение электроснабжения уже, вероятно, вынудило Иран начать остановку центрифуг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напомним, заявил, что удары будут продолжаться столько, сколько потребуется для устранения угрозы.