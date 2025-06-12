Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

В соболезновании говорится:

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей, включая граждан Великобритании, в результате крушения пассажирского самолета компании Air India близ города Ахмадабад Индии.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.