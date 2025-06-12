В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде 12 июня судебного процесса обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на очередные вопросы поддерживающего государственное обвинение прокурора относительно событий, произошедших в 2016 году и условно именуемых Апрельскими боями.

Л.Мнацаканян, занимавший в то время «должность министра обороны» марионеточного режима в звании генерал-лейтенанта, ответил на вопрос о том, как в Армении оценивают результаты Апрельских боев, и заявил, что в этих боях они «потеряли» 18 боевых позиций, передает Азертадж.

На суде также были показаны отрывки из двух интервью, которые Л.Мнацаканян дал журналистам относительно Апрельских боев.

В интервью, которое он дал после Апрельских боев, он сказал: «Общая ситуация под контролем, боеготовность войск на должном уровне, наши границы крепки и находятся в надежных руках». На вопрос журналиста: «Правда ли, что противоположная сторона тоже обороняется?» Л.Мнацаканян ответил утвердительно.

На вопрос начальника отдела по поддержанию государственного обвинения в районных судах города Баку Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова: «О какой противоположной стороне вы говорите в интервью и от какой атаки вы оборонялись?» Л.Мнацаканян не дал конкретного ответа.