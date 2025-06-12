Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин ведёт переговоры с Киевом лишь под давлением угроз новых санкций и стремится изолировать Украину от западных партнёров. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

По словам Зеленского, Москва пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу наличие «дипломатического моста» между РФ и Украиной. «Чтобы против России не вводили санкции, ведь Путин всегда может сказать: “Мы ведём переговоры. Если санкции будут, диалога больше не будет”», — пояснил он.

Зеленский отметил, что вторая цель Кремля — исключить из процесса США и Европу, навязав Украине диалог без международной поддержки. «Идеальный сценарий для Путина — долгая война без помощи партнёров. Но он не выдержит затяжного конфликта с санкциями и поддержкой Запада», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Дональд Трамп понимает — российская сторона ведёт себя нечестно: «Россия просто лжёт Трампу». При этом Зеленский заявил, что спокойно воспринимает возможную критику со стороны американского лидера: «Если это приблизит окончание войны — я приму это».

Президент Украины также выразил уверенность, что Путин понимает только язык силы: «У Америки есть эта сила. И я очень надеюсь, что она это осознаёт».

Комментируя санкционную политику, Зеленский отметил, что ключевой ошибкой стала её медлительность, позволившая Кремлю адаптироваться — особенно в военной сфере. «Путин чувствует, что экономика страдает. Но он хочет выиграть время, прежде чем введут жёсткие меры», — сказал он, призвав ускорить санкционное давление.

Зеленский также подчеркнул цену поддержки Украины: «Чем больше помощи — тем меньше погибших. Люди — это не дрова, которые бросают в огонь. Мы не относимся к своим гражданам так, как это делают русские».