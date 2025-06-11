Секретариат ТРАСЕКА (Европа–Кавказ–Азия) в ближайшее время займется осуществлением технического исследования маршрута Иран–Азербайджан–Грузия.

Об этом говорится в заявлении генсека ТРАСЕКА Асета Асавбаева, слова которого приводит «Репорт».

«Цель — продемонстрировать реалистичность маршрута, выявить возможные препятствия и предложить пути их устранения. Презентация результатов планируется в августе–сентябре текущего года, после согласования всех технических параметров», — уточнил он.

«С февраля 2025 года Иран осуществляет председательство в ТРАСЕКА — эта функция передается поочередно, и после Грузии она перешла к Тегерану. В рамках председательства государство вправе продвигать приоритетные инициативы, и одна из них — формирование нового маршрута Иран–Азербайджан–Грузия. Секретариат ТРАСЕКА полностью поддерживает эту идею, так как все три страны являются членами организации», — заявил Асавбаев.

«Мы уверены, что реализация этого проекта позитивно повлияет на объемы транзитных перевозок в рамках ТРАСЕКА, включая Азербайджан. Связь между Персидским и Черным морями приобретает все большее значение на фоне геополитической нестабильности, включая ситуацию в Красном море. Спрос на альтернативные маршруты постоянно растет», — выразил уверенность Асавбаев.

Он отметил, что при этом следует устранить ряд узких мест — в частности, ускорить прохождение грузов через границы. Азербайджан уже фиксирует рост транзитных потоков, но инфраструктура не всегда справляется с ростом нагрузки.