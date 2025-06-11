Американский лидер Дональд Трамп поведал, что играл в детстве на флейте, пошутив, что мог бы стать флейтистом. Но его отец не одобрил такой карьерный путь.

В подкасте газеты New York Post президент отметил, что в детстве родители водили его на тесты по оценке специальных способностей. «Они [администраторы тестов] пришли к моему отцу и сказали: у вашего сына потрясающие способности к музыке, он может стать отличным музыкантом. Но это было не то, что мой отец хотел услышать», — заявил Трамп.

Он признался, что у него музыкальный слух. «Они [администраторы тестов] играли ноту — помню это по сей день, — затем задавали другие вопросы, а позже спрашивали, какую ноту сыграли час назад. И я отвечал правильно, я думаю», — отметил Трамп. «Я играл на протяжении очень короткого времени на флейте. Можете в это поверить? Я брал уроки игры на флейте. Вы первый человек, который спросил меня об этом. Я мог бы стать флейтистом. Но я не очень любил это», — ответил президент на вопрос, играет ли он на музыкальных инструментах.

При этом выразил сомнение, что сможет сыграть что-либо на этом инструменте сейчас. Трамп также признался, что регулярно слушает музыку и включает ее другим людям, а также считает музыкантов талантливыми людьми, назвав сочинение музыки сложным ремеслом. «Я слушаю музыку столько, сколько возможно. Я люблю разные жанры. Очень люблю кантри, я думаю, что [британский музыкант] Элтон Джон потрясающий, абсолютно потрясающий», — подытожил президент.