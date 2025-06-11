В Джакарте началась международная выставка оборонной промышленности Indo Defence, участие в которой принимает делегация Азербайджана, во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

Об этом говорится в сообщении министерства.

В рамках выставки министр провел встречу с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном, заместителем министра национальной обороны Шуаем Алпаем, а также с руководителями турецких компаний HAVELSAN, Turkish Aerospace, Roketsan, китайских CPMIEC, NORINCO и компании EDGE Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военной техники и расширение партнерства.

Выставка пройдет до 14 июня и охватывает направления сухопутных, морских, воздушных сил, беспилотных систем и кибербезопасности.

