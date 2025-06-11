Власти США закроют к 30 сентября все зарубежные представительства Агентства США по международному развитию (USAID). Об информирует The Guardian cо ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ Госдепартамента США.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио «отдал распоряжение упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту». Директива затрагивает сотни представителей USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.