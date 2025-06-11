Главное управление Государственной дорожной полиции предупредила водителей скутеров об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как отмечается в заявлении ведомства, в последние годы в стране наблюдается значительный рост популярности скутеров и других электрических средств индивидуальной мобильности, однако пренебрежительное отношение водителей к правилам дорожного движения становится серьезным источником опасности как для них самих, так и для других участников дорожного движения.

В сообщении отмечается, что среди наиболее распространенных нарушений при использовании скутеров выделяются: передвижение двух человек на одном скутере (что повышает риск потери баланса и аварии), движение на высокой скорости по пешеходным тротуарам и переходам, несоблюдение требований светофоров и дорожных знаков, движение в ночное время без предупреждающих световых сигналов или знаков, а также участие в дорожном движении несовершеннолетних и лиц, не имеющих навыков управления.

«Подобное поведение не только влечет административную ответственность, но и создает предпосылки для аварий с тяжелыми последствиями. Еще раз напоминаем: скутер является транспортным средством, и каждый, кто им управляет, должен строго соблюдать требования законодательства о дорожном движении», — подчеркивается в предупреждении.