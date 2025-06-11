Москва в очередной раз попыталась диктовать условия странам Южного Кавказа, реагируя на их стремление к сотрудничеству с НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Азербайджан и Армению от сближения с альянсом, намекая на возможные последствия.

«Надеемся, что в Баку и Ереване в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО», — заявила Захарова.

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По её словам, альянс «не несёт ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа», а основной целью Запада является «расшатывание региона и создание новых очагов напряжённости».