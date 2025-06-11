В ответ на массовые беспорядки в Лос-Анджелесе президент США Дональд Трамп направил в город 4000 бойцов Национальной гвардии, а затем ещё 700 морских пехотинцев. Теперь он перешёл к жёсткой риторике и обрушился с обвинениями на организаторов протестов, сообщает Bild.

«Мы не допустим, чтобы американский город был захвачен и покорён иностранным врагом. То, что вы сейчас наблюдаете в Калифорнии — это настоящая атака на мир, общественный порядок и национальный суверенитет, совершаемая мятежниками, размахивающими иностранными флагами с целью продолжить вторжение в нашу страну. Мы не примем эту анархию», — заявил Трамп перед военными на базе Форт-Брэгг.

Он напрямую связал происходящее с неконтролируемой миграцией и обратился с посланием к европейским странам:

«Как теперь может увидеть весь мир, неконтролируемая миграция ведёт к хаосу, беспорядку и разрушению. Это происходит и во многих странах Европы. Этим государствам следует лучше что-то предпринять, пока не стало слишком поздно».

Протесты против массовых арестов мигрантов прошли и в Нью-Йорке, где тысячи человек вышли на улицы Манхэттена с маршем.

Тем временем, по данным Axios, в США готовятся к масштабным акциям протеста против Трампа. Кампания под названием «Без королей» должна охватить более 1800 городов по всей стране. Протесты намечены на 14 июня — в день рождения президента, когда в Вашингтоне запланирован военный парад, организованный по его инициативе.