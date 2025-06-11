Спустя пять месяцев после второго прихода Дональда Трампа к власти в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против действий Иммиграционной и таможенной полиции США – на их подавление брошены войска. Ситуация вышла за рамки «рутинных беспорядков» и приобрела ярко выраженный криминально-политический окрас. Вопрос, кто победит в этом противостоянии (либо игре вне правил?) — Трамп или его оппоненты, — и было ли оно искусственно спровоцировано.

Массовые беспорядки, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе после рейдов Иммиграционной службы, казалось, пошли на убыль, но впечатление оказалось ошибочным: поджоги автомобилей, мародерство, столкновения протестующих с полицией, аресты участников беспорядков не прекратились. Президент Трамп, отправивший в город 2 000 военнослужащих Национальной гвардии, бросил на их подкрепление еще столько же, плюс 700 морских пехотинцев. Ситуация усугубилась слухами, что президент распорядился арестовывать по 3 тыс. человек в день.

Собственно, Трамп во время своей избирательной кампании твердо обещал вести бескомпромиссную борьбу с нелегальной миграцией, в которой его не поддерживали и не поддерживают политические оппоненты – демократы. И теперь они обвиняют Трампа и его администрацию в применении, помимо т.н. «не летальных средств» — слезоточивого газа, дубинок, иного, — средств «запрещенных».

И «бочек», которые катят на Трампа власти Лос-Анджелеса, стало множество. В частности, полиция города считает, что протесты были, в основном, «мирные», и она могла справиться с ними собственными силами. Между тем в Белом доме заявили, что агенты Иммиграционной службы подвергались нападениям и получали травмы, а местные правоохранительные органы слишком медленно реагировали на ситуацию. Отсюда – отправка солдат Национальной гвардии в Калифорнию.

Вторая «бочка» — от губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома, заявившего, что именно он должен был санкционировать вмешательство в беспорядки Национальной гвардии, в то время как он этого не делал из-за своего категорического «нет». И теперь губернатор-демократ намерен подать в суд на Трампа (это первый случай с 1965 года, когда Национальная гвардия была мобилизована без запроса губернатора штата). Третья «бочка»: мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что хаос в городе спровоцирован администрацией Трампа. Ну и т.д.

А тем временем глава Пентагона Пит Хегсет не исключает вмешательства в ситуацию федеральных Вооруженных сил США (параллельно беспорядки охватили и Сан-Франциско).

Целью «незаконных действий» Трампа Ньюсом назвал стремление президента «федерализировать Национальную гвардию». Как написал он в сети Х, «Подписанный им (Трампом) приказ распространяется не только на Калифорнию, и позволяет ему войти в любой штат и сделать то же самое. Мы подаем на него в суд».

В пользу того, что ситуация с нелегальной миграцией приобретает выраженный характер политической борьбы, проигранной демократами во время выборов, говорит и тот факт, что они практически единым фронтом возлагают ответственность за беспорядки, вышедшие далеко за рамки мирных акций, исключительно на Трампа. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что его родной город может стать следующим. «Я считаю, что ситуация ухудшится, и это будет Нью-Йорк», — сказал он Bloomberg Radio. По мнению экс-губернатора, решение Трампа направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес вопреки желанию Ньюсома было частью президентской формулы по созданию хаоса.

Сам же Трамп, комментируя продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в них «профессиональных агитаторов и мятежников». По его словам, протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, и власти непременно выяснят, кем именно: «То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому случиться». По мнению президента, без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла.

Между тем накануне в городе введен комендантский час – он начался в 20.00 по местному времени и действует до 06.00. Нарушителей полиция задерживает.

От политических оппонентов Трампа только и слышно о злоупотреблении президентом своих полномочий – «он не президент, а диктатор, сфабриковавший кризис». И Ньюсом призвал Трампа подать в отставку, а американцев – «не поддаваться ему», то есть президенту США.

Обозревая текущую и не слишком отдаленную от дня сегодняшнего ситуацию в мире, создается впечатление, что в США раскручивается сценарий многочисленных майданов. Если взять за точку отсчета тот факт, что миллионы американцев устали от миграционной политики прежних властей и демократов вообще, что политика эта дестабилизирует страну, подхлестывает рост преступности до масштабов, угрожающих национальной безопасности, то бунт в Лос-Анджелесе больше смахивает на умышленное нагнетание протестных настроений, поскольку те же власти Калифорнии не пожелали следовать политике Трампа по прекращению нелегальной миграции.

С другой стороны, дело юристов разбираться, все ли действия властей США в борьбе с нелегальной миграцией были, как минимум, корректными, как максимум – не вышли ли за конституционные рамки.

Еще один момент: Трамп приказал гвардии отправиться в Лос-Анджелес в соответствии с законом, который позволяет президенту направлять войска Национальной гвардии в случаях, когда место имеет мятеж, либо возникает опасность мятежа против власти США. Но если начнется судебное разбирательство действий президента, то на свет вытащат еще множество законов, подзаконных актов и положений, которые, как правило, находятся (и не только в США) в противоречии друг с другом. И когда речь идет не «просто о законности», а о политической борьбе, «сюрпризов» будет множество, поскольку, как известно, «Закон – что дышло: куда повернул – туда и вышло». И этим грешат даже самые «развитые демократии».

Пока же можно констатировать, что Трамп попал в крайне сложную ситуацию, и ее разруливание в таком традиционном оплоте демократов, как, по меньшей мере – Калифорния, требует ювелирности, не свойственной нынешнему американскому президенту. Если он будет последовательно и еще более жестко подавлять беспорядки в Лос-Анджелесе и других городах штата, ему обеспечен имидж тирана, деспота, узурпатора. Если не будет и спустит ситуацию на тормозах, ее развитие станет и вовсе непредсказуемым, а южная граница США так и останется «дырявой», что усугубит проблемы нацбезопасности страны в целом и личной безопасности граждан.

Но, похоже, Трамп не остановится. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм убеждена в том, что протесты в Лос-Анджелесе организованы людьми, которым платят за подстрекательство к насилию, не предоставив никаких доказательств (знакомая ситуация, не правда ли?). Карен Басс она назвала «мэром, потерпевшим крушение», и заявила, что Лос-Анджелес не является городом иммигрантов – «это город преступников».

А посему: не перерастет ли борьба Трампа с преступностью в военное противостояние в Калифорнии с «пограничными царями» штата и всей их братией, в основе которой лежит борьба за власть.

Таким образом, на текущий момент вопрос упирается в то, кто первый даст слабинку: Трамп или калифорнийские боссы, за которыми стоит большая армия нелегалов и демократов, способных устроить саботаж Трампу и его администрации.

Чем не майдан на американский манер, мало чем отличающийся от иных майданов со сценарием, написанным в самих USA?