Сегодня в адрес российского правительства звучит множество обвинений — от диктатуры и фашизма внутри страны до агрессивных войн за её пределами. Но не меньшего внимания заслуживает коррупция.

Алексей Навальный, основатель Фонда борьбы с коррупцией, публиковал немало разоблачений коррупционных схем в российских верхах. Он публиковал расследования, касающиеся тогдашнего премьер-министра России Дмитрия Медведева («Он вам не Димон») и нынешнего — Владимира Мишустина, мэра Москвы Собянина, главы российского МИДа Сергея Лаврова, и даже многих кремлёвских пропагандистов, включая «тележлоба» Владимира Соловьёва, Арама Габрелянова, Марго Симоньян и Тиграна Кеосаяна и т. д. Именно за это, как уверены многие, он был по сути дела приговорён к смерти: сначала — попытка отравления «Новичком», затем — тюремный срок и весьма подозрительная смерть в одной из российских заполярных колоний. Официальные российские эксперты, конечно, вынесли нейтральное заключение: у Навального «оторвался тромб». Но хотя бы недавние убийства в Екатеринбурге наших соотечественников, братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, показывают, как во всех смыслах безбожно в России могут фальсифицировать заключения судебно-медицинской экспертизы.

Именно Навальный, напомним, раскрыл любимые коррупционные схемы Путина: «Ничего не должно быть записано на Путина. Деньги должны лежать в разных местах, ими должны распоряжаться разные, на первый взгляд не связанные между собой люди. Абсолютная диверсификация рисков, и главное — ничего у тебя самого лично».

Возможно, именно поэтому так держится друг за друга путинское окружение: Чемезов, Миллер, Токарев, Ролдугин… А в России приобрёл популярность показательный анекдот: «Смотрел список Форбс — походу школа самбо в Ленинграде выпустила больше миллиардеров, чем Гарвардская школа бизнеса». Кое-кто из российских «новых миллиардеров», например Чемезов, глава «Ростеха» (у которого, как уже рассказывал Minval, весьма близкое партнёрство с Рубеном Варданяном), и Токарев, глава «Транснефти», мелькнули в окружении Путина ещё во время его работы в ГДР, в Дрездене. Алексей Миллер, будущий глава «Газпрома», появился чуть позже.

Заниматься коррупцией в ГДР, понятное дело, не получалось. Максимум — можно было что-то купить и потом перепродать в СССР, но такой заработок для работающих за рубежом советских граждан считался почти что законным.

После возвращения из ГДР Владимир Путин некоторое время работал в Ленинградском госуниверситете, а затем началось его «восхождение во власть». Владимир Путин, бывший офицер КГБ, вошёл в команду «записного демократа», тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Именно с этого момента Путин начинает проворачивать настоящие коррупционные схемы. Основным их узлом был морской порт — символ «бандитского Петербурга». Именно Владимир Путин в окружении Собчака выдавал лицензии на так называемые бартерные операции: из России уходили нефть, металлы, хлопок — словом, любое сырьё. А в обмен из-за рубежа поставлялось продовольствие. «Мир, дружба, жвачка». Насколько оправданной в «лихие девяностые» была такая схема, можно долго спорить. Но в чём нет сомнений, так это в том, что Владимир Путин, как уже тогда установили и журналисты, и городские депутаты, занижал цены на продаваемое сырьё в 2000 раз. Более того, лицензии на такого рода операции очень часто доставались «фирмам-однодневкам». Конечно, не бесплатно. Стандартная ставка составляла от 10 до 20 тысяч долларов. Как позже вспоминали питерские бизнесмены, надо было прийти в кабинет к Володе Путину, прослушать лекцию об экономической ситуации, затем он на бумажке писал цифру, и соответствующую сумму в конверте надо было занести «Лёше Миллеру» — в будущем главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Именно в команде Собчака Путина разглядели Чубайс и Бородин — в те годы, без сомнения, наиболее коррумпированные персоны в российской власти. И когда Собчак проиграл выборы, Владимиру Путину предложили перебираться в Москву.

Со своими благодетелями Владимир Путин расплатится потом, и с лихвой. Когда Юрий Скуратов, в то время генпрокурор России, начнёт расследование коррупционных схем Бородина, именно Путин, как утверждают в фонде Навального, организовал появление самой видеозаписи «с человеком, похожим на генерального прокурора», где Юрий Скуратов «развлекается» (впрочем, не очень успешно) аж с двумя дамочками лёгкого поведения. А сам Путин позже подтвердил подлинность записи, так же как и то, что на ней — действительно Скуратов. Для которого на этом закончились и пребывание в должности генпрокурора, и громкие расследования.

А сам Путин в Москве развернулся по-настоящему. По той же схеме: не светиться самому, всё записывать на подставных лиц… Схемы стали хитрее, сложнее, но теперь Путин и его друзья по «ленинградской школе самбо», пардон, дербанили уже не морской порт Санкт-Петербурга, а всю Россию. И вот уже летом 1998 г. семья Владимира Путина отдыхает в фешенебельном отеле в Канне. «1 июля мы наконец поехали во Францию, «Люфтганзой» через Франкфурт, с 15 до 2 ночи, то есть в 2 мы были в отеле «Рояль Казино», в Ла-Напуле. Это именно то место, где мы в прошлом году отдыхали», — откровенничает в письме своей немецкой подруге Людмила Путина, бывшая супруга президента России. Как теперь становится известно, оплачивал отпуска Путина с семьёй, лечение его супруги Людмилы за рубежом и т. д. Маттиас Варниг, бывший офицер «Штази», вначале — глава непонятной фирмы «Интеркоммерц Варниг», а сегодня — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».

Именно друзьям Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро» достаются самые лакомые куски российского бизнеса: экспорт нефти и газа, государственные подряды — словом, всё, на чём можно «навариться». А в ответ президент России получает классический «откат». То есть роскошная недвижимость, яхта и т. д., которые тоже записаны на подставных лиц — по той самой схеме, которую бывший сотрудник КГБ Владимир Путин отработал ещё в Санкт-Петербурге.

Пожалуй, самым громким разоблачением ФБК стал знаменитый дворец в Геленджике — тайная резиденция Путина.

Это не просто дворец, а целый «городок», включающий в себя и непосредственно резиденцию самого Путина, и подземный ледовый дворец, и подземную же дегустационную комнату, чтобы вкушать тонкие вина и любоваться видом на море, и, разумеется, кучу технических сооружений — от вертолётной площадки до домов для прислуги и охраны. Весь этот роскошный комплекс окружён буферной зоной, где земли также выкупила ФСО. Общая площадь — 39 княжеств Монако! О роскошной отделке интерьеров, столах со встроенными барами, диванах и т. д. скромно умолчим.

Ещё одним «приобретением» стала яхта «Шахерезада». Стоимость — 75 миллиардов руб., или, по сегодняшнему курсу, под миллиард долларов. Шесть палуб, длина — 140 м, она на тринадцатой строчке каталога самых больших яхт в мире. Владелец официально не известен. Члены экипажа очень нехотя говорят, что это «какой-то русский». Но при этом регулярно летают в Москву и являются… сотрудниками ФСО.

Дочерям Владимира Путина принадлежит милый замок на Атлантическом побережье Франции. Его бывшей супруге Людмиле — очаровательная вилла в Биаррице. И этот список далеко не полный.

А теперь — немного секретов «коррупционной экономики». Здесь могут быть самые хитрые схемы, но в основе лежит одно: за взятку, то есть «откат», близким друзьям достаются самые прибыльные сферы бизнеса — нефть, алюминий, военные заказы, государственные подряды на высокие технологии… Эта схема работает, пока, например, можно отжать у Михаила Ходорковского вполне себе прибыльный «ЮКОС» и распилить его между своими друзьями. Но в какой-то момент даже в такой огромной стране, как Россия, «поляна» оказывается поделённой. Новых прибыльных сфер для бизнеса, для вознаграждения своих друзей, просто нет. А аппетиты у них растут, сыновья и дочери подрастают, внуки на подходе…

И вот тогда начинается захват прибыльных сфер бизнеса за границей. Когда одним союзникам путинская Россия по-тихому «выкручивает руки», заставляя отдавать «голубые фишки» персонам из его близкого окружения. А других, к примеру, как Украину, пытаются «усмирить» при помощи военных интервенций. Да, конечно, в окружении Путина никто не планировал нынешнюю вязкую, кровопролитную и продолжительную войну. Взять Киев собирались за три дня, с тем, чтобы вся Украина с её плодородными почвами, сельхозугодьями, заводами уровня «Мотор Сич» и КБ «Антонов» упала в руки российских олигархов. Ну что-то пошло не по плану.

И вот теперь, знакомясь заново с расследованиями Навального, надо понимать, что агрессивная политика нынешней России не в последнюю очередь растёт из тех самых коррупционных схем.