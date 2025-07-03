Ханкенди принимает саммит ОЭС. Освобождённая территория, прежде всего Ханкенди и Шуша, уже давно стали ареной важных дипломатических встреч и форумов. И сам факт приезда туда высоких иностранных гостей ещё раз подтверждает: мировое сообщество признаёт новые реалии в регионе вообще и восстановление территориальной целостности Азербайджана и государственного суверенитета нашей страны не только на бумаге, но и в конкретной политике.

У большинства участников саммита пребывание в Азербайджане дополнено серьёзной двусторонней повесткой.

Ещё накануне в Баку прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его участие в саммите дополнено богатой двусторонней повесткой: заседание Высшего межгосударственного совета, переговоры, подписание документов, посещение не только Баку и Ханкенди, но также Агдама и Шуши. Между сторонами — обширная программа сотрудничества с Кыргызстаном, который на саммите представляет президент Садыр Жапаров, и тем более — с Пакистаном, пусть даже после «программного» саммита в Лачине прошло не так много времени.

У многих экспертов вызывает понятный интерес участие Афганистана. Тем более что Азербайджан недавно открыл посольство в этой стране. Баку и Кабулу есть что обсудить. Наконец, у Азербайджана была обширная программа сотрудничества с прежними властями Афганистана, которые, если очень хочется, можно назвать «прозападными», и прежде всего — транспортный коридор «Лазуритовый путь», у которого уж точно есть большое будущее. Сегодня Азербайджан обсуждает «Лазуритовый путь» уже с делегатами нового правительства Афганистана. Заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели переговоры в рамках официального визита в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС.

Главной интригой остаётся визит в Азербайджан президента Ирана Масуда Пезешкиана. ОЭС для Ирана имеет особую важность: эта организация была создана по инициативе Тегерана в 1985 году, и именно в иранской столице находятся её руководящие органы.

Но есть и другая сторона вопроса. Участие в саммите в Ханкенди для Пезешкиана — это первый зарубежный визит после 12-дневной войны. И именно от него многие эксперты ожидают ответа на вопрос, как теперь будет строиться внешняя политика Ирана, произойдут ли в ней изменения и, если да, то какие именно. Более того, тот факт, что саммит проходит в Ханкенди, уже даёт немалую пищу для размышлений в таком деликатном вопросе, как баланс отношений с Азербайджаном и Арменией в политике Ирана.

А вот тут нужны подробности. До последнего времени у Тегерана с Ереваном были куда более близкие отношения, чем с Баку — несмотря на все исторические, культурные, наконец, религиозные связи. Азербайджану не прощали ни светского государственного устройства, ни отношений с Израилем и США. У Азербайджана был свой список претензий к Ирану, который включал не только тёплые отношения ИРИ с Арменией.

Однако с приходом к власти Пезешкиана многое меняется. Между Баку и Тегераном — очевидное потепление. Более того, как раз накануне визита посол ИРИ в Армении Мехди Собхани по сути дезавуировал свои прежние антиазербайджанские заявления, и это — беспрецедентный шаг в политической хронике Ирана по крайней мере за последние месяцы.

Наконец, назовём вещи своими именами: Ханкенди — это «знаковый» адрес. И если президент Ирана приедет туда — истерику в Армении спрогнозировать нетрудно. И если в Тегеране на это идут — это тоже информация к размышлению. Судя по всему, после победы Азербайджана в Карабахе дружба с Арменией в Иране выходит из политической моды.

Азербайджан занимает ключевые позиции в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в стратегически важных сферах — энергетике и транспорте. Богатые природные ресурсы и выгодное географическое положение превращают страну в один из главных энергетических и транзитных узлов региона.

Баку играет значимую роль не только в добыче энергоресурсов, но и в их транспортировке на международные рынки. Реализованные инфраструктурные проекты, такие как нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум и Южный газовый коридор, значительно укрепили энергетическую безопасность в пространстве ОЭС.

Благодаря своему геостратегическому положению Азербайджан также стал важнейшим участником как Север–Юг, так и Восток–Запад транспортных коридоров. Страна активно развивает инфраструктуру этих маршрутов и играет ключевую роль в продвижении таких международных инициатив, как Транскаспийский транспортный маршрут и Средний коридор.

Сегодня Азербайджан по праву считается ведущим игроком в сфере транспорта в регионе ОЭС. Это было подчёркнуто президентом Ильхамом Алиевым на 16-м саммите организации в Ташкенте. «Транспортная и логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для всех стран — членов ОЭС. В последние годы мы инвестировали миллиарды долларов в развитие транспортной сети, и сегодня Азербайджан превратился в один из ключевых логистических центров Евразии. Участки обоих маршрутов — Восток–Запад и Север–Юг — полностью готовы, и сейчас мы ведём работу по увеличению пропускной способности железнодорожных линий на этих направлениях», — заявил он.

Эти слова ясно демонстрируют приоритет, который Азербайджан придаёт развитию транспортного сектора и укреплению регионального взаимодействия. Широкомасштабные инвестиции в мультимодальную инфраструктуру, а также активное расширение транспортных связей закрепляют за Баку статус одного из главных логистических хабов региона, способствующего экономической интеграции и облегчению торговли между государствами — членами.

При этом Азербайджан стремительно усиливает и своё лидерство в сфере зелёной энергетики. В рамках ОЭС подписано соглашение о соединении энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, нацеленное на эффективное использование возобновляемых источников, повышение энергетической устойчивости и обеспечение экологически ориентированного развития. Ведутся переговоры о создании в Баку Центра чистой энергии для региона ОЭС — ещё одно подтверждение того, что Азербайджан претендует на роль лидера и в этом перспективном направлении.

Наконец, есть и такая сторона вопроса. В нынешней ситуации ОЭС стала перспективной региональной платформой. Находящиеся, если можно так выразиться, «на взлёте», наращивают своё политическое, экономическое и военное влияние Турция, государства Центральной Азии диверсифицируют свою политику, успешно находят новых партнёров, привлекают инвестиции и выстраивают новую логистику и экономику. С момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, но настоящий геополитический переворот к востоку от Каспийского моря стартует только сейчас.

И у Азербайджана здесь абсолютно уникальная роль. На пространстве ОЭС наша страна оказалась первой, кто сумел выйти из советской шинели и выстроить действительно самодостаточное, современное, эффективное государство. Сегодня азербайджанский опыт государственного и военного строительства берут на вооружение во многих странах к востоку от Каспийского моря.

А это уже придаёт саммиту в Ханкенди совершенно другое прочтение. Блестящая победа в Карабахе не просто позволила Азербайджану восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет. Наша страна успешно сдала экзамен на государственную зрелость. Это многократно повысило акции Азербайджана на международной арене.

Наконец, ОЭС — это наглядная иллюстрация знаменитой фразы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Мир больше пяти». Азербайджан всегда играл роль моста между Востоком и Западом, между Севером и Югом. Но при этом наша страна никогда не проводила и политики «евроцентризма», не видела на карте исключительно «белых господ». И теперь саммит ОЭС показывает: Азербайджан с успехом продвигает свою дипломатию в новых регионах и на новых площадках. И у нашей страны есть что предложить своим партнёрам.