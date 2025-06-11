За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали ещё 1 120 российских военнослужащих. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 июня 2025 года составляют около 999 200 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Согласно обновлённым данным, с 24 февраля 2022 года Россия также потеряла:
10 927 танков (+8 за сутки),
22 783 боевые бронированные машины (+15),
29 016 артиллерийских систем (+34),
1 413 реактивных систем залпового огня (+1),
40 297 БПЛА оперативно-тактического уровня (+240),
3 337 крылатых ракет (+7),
51 579 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+124),
3 914 единиц специальной техники (+2).
В Генштабе подчёркивают, что данные продолжают уточняться.