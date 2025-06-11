Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир подошел «как никогда близко к грани ядерного уничтожения».

Она разместила во вторник в X трехминутный видеоролик, в котором сообщила о своем недавнем визите в японский город Хиросима, который в августе 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Габбард рассказала о последствиях ядерной атаки и показала архивные кадры с жертвами удара. Поскольку современное ядерное оружие гораздо мощнее того, что США использовали в 1945 году, подчеркнула она, «один ядерный боезаряд сегодня может убить миллионы людей всего за несколько минут».

«Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас, — сказала Габбард. — Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами».

По ее мнению, влиятельные люди уверены, что у них есть доступ к «ядерным убежищам» и поэтому их не затронут никакие последствия. «Именно мы, народ, должны выступить и потребовать прекратить это безумие. Мы должны отказаться от этого пути к ядерной войне и работать над созданием мира, в котором никто не будет жить в страхе перед ядерным холокостом», — добавила Габбард, которая координирует деятельность всех 18 американских разведывательных ведомств.