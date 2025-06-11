Многонациональные учения «Безграничное братство-IV» пройдут в сентябре нынешнего года в Азербайджане с участием Сил специального назначения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Многонациональные учения «Безграничное братство-IV» направлены на повышение совместных оперативных возможностей стран-участниц и внесение вклада в укрепление региональной безопасности», — говорится в информации.

Ведомство сообщает, что в Баку 10 июня состоялась планирующая конференция по проведению многонациональных учений «Безграничное братство-IV», в ходе которой представители Сил специального назначения стран-участниц обсудили ход учений, организационные вопросы, а также ответили на вопросы, представляющие интерес.

«В ходе встречи в центре внимания были вопросы совместной оперативной подготовки спецназа и организации взаимодействия между ними, проведено планирование практической фазы учений и обсуждены задачи, которые будут выполнены по различным сценариям», — говорится в информации.

На конференции также были затронуты важные аспекты военного сотрудничества и обмена опытом.