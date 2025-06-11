Россия в ночь на 11 июня массированно атаковали украинский Харьков дронами. В городе зафиксировано много попаданий и есть жертвы.

Об этом сообщает в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, нанесен удар по городу 17-ю дронами типа «Шахед». Под атакой были Слободской и Основянский районы.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна», — говорится в сообщении.

60 пострадавших, среди них — 9 детей. В результате обстрелов погибли 65-летний мужчина и 47-летняя женщина.