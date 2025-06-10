Для применения фиксированных тарифов на газ и свет необходимо учесть социально уязвимые группы населения. Об этом Minval заявил экономист Эльшад Мамедов, комментируя сегодняшнее сообщение об изменении тарифов на электричество и газ.

В Азербайджане разработан новый законопроект, предусматривающий введение фиксированного тарифа в секторе газо и элетроснабжения. Соответствующие законопроекты были вынесены на рассмотрение Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии. Согласно документам, регулируемые тарифы на газ и свет вступят в силу с 1 июля 2028 года. Информация о тарифах будет опубликована на официальном сайте регулятора.

Также предлагается ввести фиксированные месячные тарифы, что представляют собой ежемесячные платежи, взимаемые с каждого потребителя для компенсации части постоянных затрат, которые не зависят от объёма потребляемой электроэнергии.

Между тем, по словам экономиста, решение по фиксации тарифов, в первую очередь, может быть принято по причине того, что, несмотря на установку счетчиков газа и электричества, все еще имеется много пустующих объектов недвижимости. Это фактически делает реализацию инфраструктурных проектов по снабжению газом и электричеством недостаточно рентабельным.

«Поэтому, на мой взгляд, предусматривается принятие соответствующих законодательных решений. Это может соответствовать целям и задачам по оптимизации, с обеспечением справедливого распределения оплаты коммунальных услуг. Но, с другой стороны, оптимизация обеспечения электричеством и газом соответствующей инфраструктуры должна ложиться на плечи операторов. На мой взгляд, очень многое нужно сделать для обеспечения эффективности менеджмента операторов, которые поставляют свет и газ абонентам. Вместе с тем, я считаю, что нужно предпринять меры в отношении тех, кто имеет несколько квартир или объектов, используют свет и газ, но не платит за это. А расходы-то инфраструктурные несутся, и тогда они ложатся на плечи других потребителей, у которых всего одна квартира. В этом смысле имеется определённая социальная несправедливость. Для ее устранения фиксация тарифов может быть соответствующим шагом», — отметил собеседник.

Мамедов подчеркнул, что наряду с принятием такого рода мер, также нужно обеспечить эффективность деятельности операторов. Кроме того, в условиях фиксации тарифов целесообразно было бы ввести соответствующие льготы для социально уязвимых категорий населения или тех, кто своевременно вносит оплату за потребление.

«То, что может способствовать притоку финансов операторам, должны сопровождаться льготами и скидками, которые, в том числе, могут применяться в разные времена года или в зависимости от времени суток. Я согласен с тем, что владельцы нескольких объектов недвижимости по законам социальной справедливости должны платить больше. В этом случае фиксированные тарифы могут дать позитивный результат. Но, с другой стороны, это должно сопровождаться и другими решениями, которые позволили бы смягчить нагрузку на уязвимые категории граждан», — заключил эксперт.