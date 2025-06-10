Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 июня были нанесены массированные удары по территории Украины.

По утверждению ведомства, целью стали объекты оборонно-промышленного комплекса, включая предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, а также пункты управления, места дислокации украинских войск, склады боеприпасов и топлива, и инфраструктура военных аэродромов.

В заявлении говорится, что «все назначенные объекты поражены».

В то же время украинская сторона заявила о сбитии всех семи запущенных ракет. Кроме того, по данным ВСУ, зафиксированы «прилёты» 45 дронов в 11 различных точках страны.