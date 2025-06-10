Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, призывая «не выдергивать из контекста» слова советника президента РФ Владимира Мединского.

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«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана. Мединский в комментарии про Карабах говорил «об историческом аспекте ситуации и социокультурных особенностях», заявила Захарова.