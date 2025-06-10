После нескольких недель неясных переговоров о прекращении огня, проводимых по настоянию полувовлечённого президента Дональда Трампа, война между Россией и Украиной вновь обостряется — в жестокой форме и с ростом ставок. За последние две недели произошли рекордные российские ракетные удары по украинским городам и впечатляющие налёты украинских беспилотников на стратегические бомбардировщики России, пишет The Economist.

Однако всё это — лишь прелюдия. Россия начала масштабное летнее наступление, целью которого является сломить боевой дух Украины и обеспечить Владимиру Путину символическую победу практически любой ценой.

Многие украинские города и армия готовятся к решающему этапу. Константиновка, живущая в условиях войны с 2014 года, теперь рассматривается Россией как логистический центр ВСУ на Донбассе и ворота к последним украинским опорным пунктам в регионе. На город ежедневно сбрасывают до 25 управляемых авиабомб. Большинство из оставшихся 8500 мирных жителей уходит до 15:00, когда вводится комендантский час.

По оценке украинской разведки, Константиновка и Покровск станут центрами летней кампании. Опасения вызывает и северо-восточная Сумская область, где сосредоточены около 50 тысяч российских военных. Они медленно продвигаются к Сумам, повторяя элементы прошлогодней трансграничной операции ВСУ.

Впервые с начала войны Россия захватывает на севере почти столько же территории, сколько в Донбассе. Причина — слабая пригодность старых укреплений к дроновой войне.

Эвакуированы приграничные города и сёла, местные жители сообщают о массовом применении дешёвых дронов, которые нередко взрываются в воздухе.

Военные источники предполагают, что после создания буферной зоны Россия сосредоточится на южных направлениях — Донбасс и Запорожье. Кампания остаётся изнурительной, и регион превращается в пустошь, покрытую воронками.

За три года линия фронта не сдвинулась в пользу России ни в одном стратегически важном направлении. Тем не менее, по словам украинских источников и показаниям пленных российских офицеров, летнее наступление позиционируется как «последний рывок», призванный сломить моральный дух Украины.

Многие украинцы сомневаются, что Россия сможет прорвать оборону. Характер боевых действий — небольшие пехотные группы для снижения уязвимости к дронам — не способствует быстрому продвижению. Потери остаются высокими.

Российская армия по-прежнему не продемонстрировала способность не только прорвать оборону, но и использовать бреши для значительного наступления.

«Последнее крупное наступление России завершилось в мае 2022 года после падения Мариуполя. Они не смогли взять Константиновку за три года. Как вообще можно говорить об их стратегии?» — говорит Роман Костенко, офицер спецназа и депутат, секретарь комитета парламента по обороне и безопасности.

Однако другие военные настроены осторожно. Ключевое преимущество Украины — превосходство в беспилотниках — сокращается. Офицер 93-й бригады по имени Эдуард считает, что Россия опережает в «марафоне дронов на передовой».

Особую угрозу представляет новое российское подразделение «Рубикон», действующее в районе Константиновки и Покровска. Оно нарушает украинские линии снабжения на глубине до 40 км. Это подразделение, впервые замеченное у Курска в 2024 году, подчиняется напрямую Минобороны РФ, хорошо оснащено и организовано.

«Рубикон» использует крупные дроны, запускающие меньшие через оптоволоконные кабели, а также беспроводные аппараты, работающие на сложноподавляемых частотах.

Украинские военные также отмечают усиление технологического сотрудничества России с Китаем. Особенно это касается разведывательных дронов. По словам Владимира Зеленского, Китай отказывается продавать дроны Украине, одновременно содействуя их производству в России.

С украинской стороны сопротивление продолжается: один из ударов поразил танк в ангаре на расстоянии 42 км от линии фронта. Однако новейшие дроны летят на такой высоте, что их перехват возможен только с помощью ПВО ближнего действия — таких, как американские Hawk и советские «Буки», которых в Украине остро не хватает.

Спустя более трёх лет войны Украина всё ещё верит, что удержит фронт. Но между стабилизацией и его коллапсом возможны разные негативные сценарии.

Вероятный итог летнего наступления России — не победа и не поражение, а ограниченные изменения на карте, которых может быть достаточно, чтобы Путин продолжил войну. Останется ли после этого окно для дипломатии — неизвестно.