Сооснователь Telegram Павел Дуров выразил недоумение в связи с обвинениями, которые были выдвинуты против него французскими властями. Он рассказал об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мне до сих пор не понятно, в чем именно меня обвиняют. Сперва звучали обвинения в том, что мы якобы не ответили на юридические запросы, однако это не соответствует действительности. Даже если бы это было правдой, трактовка «соучастия» выглядит крайне натянуто. Адвокаты говорят, что таких прецедентов почти нет», — сказал Дуров.

По его словам, во Франции преследовали мелкие приложения, созданные специально для преступников, не имеющих банковских счетов и без аудита.