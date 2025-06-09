Генпрокурор Армении Анна Вардапетян обратилась к спикеру парламента Алену Симоняну с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении главы фракции «Айастан» Сейрана Оганяна и депутата Арцвика Минасяна.

Данную информацию пресс-секретарь председателя парламента Мовсес Арутюнян подтвердила «Спутнику».

Уголовное дело касается незаконного присвоения в 2010-2015 гг территории в 10,5 тыс. кв м в общине Драхтик Гегаркуникской области, которая принадлежала Нацпарку «Севан». Оганян обвиняется присвоении этой территории будучи министром обороны и постройке особняка за счет бюджетных средств.

При этом Арцик Минасян, по информации следствия, будучи министром охраны природы в 2016-2018 гг. не предпринял мер для дачи правовой оценки действиям Оганяна. Более того, для сокрытия преступления он выдал разрешение на застройку, связанным с Оганяном лицам, подделав некоторые документы.

Напомним, что ранее Сейран Оганян обещал импичмент руководителю страны Николу Пашиняну.