Экс-министр обороны Армении и военный преступник Сейран Оганян заявил, что его оппозиционная фракция «Армения» готова в «разумные сроки» собрать недостающие 28 подписей депутатов для запуска процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мы констатируем, что по призыву Исполнительного органа Республиканской партии Армении фракция «Честь имею» объявила о начале процедуры импичмента со своим кандидатом Давидом Амбарцумяном, взяв на себя политическую ответственность за этот процесс. Фракция блока «Армения», оставаясь верной своему предыдущему заявлению, еще раз подтверждает готовность в разумные сроки обеспечить не достающие подписи 28 депутатов для инициирования процедуры импичмента в Национальном Собрании. Мы готовы к дополнительному обсуждению вокруг данных вопросов с нашими коллегами из фракции «Честь имею»», — заявил Оганян.